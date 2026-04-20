Sassi da un cavalcavia nel Foggiano camion e bus danneggiati | Potevamo farci male

Un episodio si è verificato nel Foggiano, dove alcuni sassi sono stati lanciati da un cavalcavia, danneggiando un camion e un autobus. Nessuno è rimasto ferito, ma i conducenti hanno dichiarato di aver rischiato di farsi male. Contemporaneamente, si sono svolte proteste degli autotrasportatori contro l’aumento dei prezzi del carburante, che negli ultimi mesi ha avuto un incremento considerevole.

Protesta degli autotrasportatori nel Foggiano contro il ‘caro carburanti’ che nell'ultimo periodo ha subito un aumento vertiginoso, tale da mettere in ginocchio un intero comparto. La mobilitazione - lanciata a livello nazionale e recepita con forza in Puglia e in Capitanata con diversi presidi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidenti stradali nel Foggiano: coinvolte due auto, un camion e un pick-up Gattuso sul video di Dimarco & Co.: "Stupidi a farci male da soli"Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso sulle parole del ct della Bosnia Sergej Barbarez ("Se segniamo, ed è uno a zero per noi, parcheggiamo l'autobus da... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sassi dal cavalcavia di Ponziana: Degrado e bande di ragazzini; Sassi sulle auto lungo il Passante, tragedia sfiorata: caccia al vandalo; Ponziana, sassi dal cavalcavia e auto distrutte: giovane denuncia danni e paura; Ponziana, sassi dal cavalcavia e auto distrutte: giovane denuncia danni e paura. Lancia sassi da un cavalcavia e danneggia tre auto: denunciato un minoreCorciano (Perugia), 7 agosto 2025 - Il bullo che ha lanciato sassi dal cavalcavia di Corciano ora ha un nome e un cognome. Si tratta di un minore, di 15 anni, denunciato dalla Locale di Corciano per ... lanazione.it Sassi da un cavalcavia in autostrada A3, colpita un’auto: si indagaTragedia sfiorata in autostrada. Un’auto che percorreva la A3 all’altezza di Nocera Inferiore è stata colpita da un sasso lanciato da un cavalcavia. Poco dopo le 19:30 da uno dei cavalcavia posti ... ilmattino.it La nostra troupe è stata aggredita a #Trento da un gruppo di immigrati violenti mentre documentavamo la situazione di degrado in città: spray al peperoncino, lanci di bottiglie, sassi, bastonate, pugni e tentativi di rubarci la strumentazione. Servizio di Andrea G x.com Muore travolto da sassi a Valbondione Un alpinista di 37 anni, residente in provincia di Bergamo, è morto nella mattinata di sabato 18 aprile, travolto da una frana a Valbondione. La tragedia si è verificata a monte del Lago di Coca. facebook