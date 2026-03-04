Incidenti stradali nel Foggiano | coinvolte due auto un camion e un pick-up

Due incidenti stradali si sono verificati oggi nel Gargano, coinvolgendo due auto, un camion e un pick-up. Le dinamiche dei sinistri sono ancora da chiarire, e le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dei fatti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per assistere le persone coinvolte e gestire la situazione. Nessuna informazione sulle condizioni dei feriti è stata ancora comunicata.

Poco prima dell'ora di pranzo a Scalo dei Saraceni tra Manfredonia e Zapponeta. Dopo pranzo sulla Sp 26 tra San Marco in Lamis e Foggia Due incidenti stradali (dinamiche ancora tutta da accertare), hanno segnato la giornata di oggi mercoledì 4 marzo sul Gargano. Altri due, quelle di domenica e lunedì scorsi, a Foggia. Per fortuna nessuno ha riportato conseguenze gravi. Nella circostanza una Opel Corsa si è conficcata in un mezzo pesante. Sul posto sono intervenute due ambulanze della rete emergenza-urgenza del 118 e i carabinieri, per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità. Un'ora dopo, sulla strada provinciale 26 che collega San Marco in Lamis a Foggia, una Mercedes si è scontrata con un pick-up che viaggiava nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Due incidenti con sei feriti nel Foggiano: si ribalta auto a Cerignola, auto prende fuoco a FoggiaDue incidenti, con sei feriti complessivi, sono avvenuti nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, rispettivamente a Cerignola e Foggia.

Puglia, due tamponamenti in serata: nove auto coinvolte, dodici feriti fra cui bambini Nel foggiano e nel brindisinoStrada statale 89, in provincia di Foggia: tamponamento per cause da dettagliare.

Tutti gli aggiornamenti su Incidenti stradali.

Temi più discussi: Morta in incidente stradale a San Severo, marito arrestato per omicidio premeditato; Paura in piazza Giordano: monopattino travolge ragazzina di 15 anni - FoggiaToday; L'ha bruciata viva simulando un incidente stradale, arrestato il marito; Morte di Lucia Salcone a Foggia, arrestato il marito Ciro Caliendo che avrebbe simulato un incidente stradale.

Morta in incidente, arrestato il maritoAvrebbe ucciso la moglie e poi simulato un incidente stradale, nel Foggiano. E' stato arrestato Ciro Caliendo, indagato per omicidio già dalle settimane successive alla morte della 47enne Lucia ... rainews.it

Uccisa in finto incidente nel Foggiano, il marito è già sotto processo a NapoliE’ sotto processo a Napoli Ciro Caliendo, il 48enne pugliese arrestato con l’accusa di avere premeditato e ucciso volontariamente la moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024 in quel ... trmtv.it

Il capoluogo ligure è fra le città peggiori d'Italia per numero di incidenti stradali che provocano morti o feriti: il dato è di 8,7 incidenti che causano feriti o morti ogni 1000 abitanti facebook

Legambiente: “Genova maglia nera per incidenti stradali, aree pedonali un miraggio” x.com