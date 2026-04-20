Sassari dolore per il giovane meccanico | muore a soli 30 anni

A Sassari si piange la perdita di un giovane di 30 anni, trovato senza vita nella propria casa. La notizia ha colpito la comunità, ancora sconvolta dalla scomparsa di Andrea Castangia, noto per il suo lavoro come meccanico. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando molti senza parole e generando un grande cordoglio tra amici e conoscenti.

Sassari piange la scomparsa prematura di Andrea Castangia, un giovane meccanico di 30 anni che ha lasciato un vuoto profondo nella comunità locale dopo essere stato trovato senza vita nella propria abitazione. Il tragico episodio si è consumato in casa del trentenne, quando la madre, non ricevendo risposta ai ripetuti tentativi di chiamarlo, è entrata nella stanza del figlio scoprendo la realtà del decesso, nonostante l’intervento tempestivo del medico che ha potuto solo confermare la fine delle sue funzioni vitali. Il funerale del giovane, che lascia anche un bambino di piccola età, si è svolto nella mattinata di ieri presso la cattedrale di San Nicola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, dolore per il giovane meccanico: muore a soli 30 anni Notizie correlate Leggi anche: Il dolore di Azzonica: Carlo muore a soli 12 anni Leggi anche: Giovane muore a soli 18 anni investito da un'auto Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Partecipazione a lutto; OttobreinPoesia, Anna Segre conquista il pubblico di Sassari: La poesia come necessità dell’anima; Onora la figlia, Anna Segre a Sassari presenta il suo nuovo libro e incontra gli studenti universitari; Dramma negli Usa: 61enne di Thiesi travolto e ucciso in sella alla bici - L'Unione Sarda.it. Addio a madre Arcangela, Sassari piange la suora dei poveriSassari in lutto per madre Arcangela, storica suora di clausura conosciuta come la suora dei poveri, scomparsa a 96 anni. sassarioggi.it Dolore a Sassari per la scomparsa di Roberta, aveva solo 33 anniGrande dolore a Sassari per la prematura scomparsa di Roberta Proietti, venuta a mancare nelle scorse ore all’età di 33 anni. sassarioggi.it Ancora furti fra lo slargo e i vicoli di corso Vico: timore fra i parcheggiatori e i dipendenti della ferrovia #Sassari - facebook.com facebook Sassari, largo Monache Cappuccine: quasi conclusa la riqualificazione coi fondi Pnrr x.com