Il dolore di Azzonica | Carlo muore a soli 12 anni

La famiglia Pasta ha scoperto il 12 ottobre 2024 la malattia di Carlo, il loro secondogenito. Nonostante le cure, anche a Roma, la leucemia si è aggravata, portando alla triste perdita del ragazzo a soli 12 anni. La comunità si unisce nel cordoglio per una vicenda che ha profondamente colpito tutti.

IL CORDOGLIO. La famiglia Pasta aveva scoperto il 12 ottobre 2024 la malattia del secondogenito. Da allora le cure, anche a Roma, ma la leucemia si è aggravata. La mamma: «Fino all’ultimo ha avuto fiducia». Lunedì 26 gennaio i funerali. «Ha avuto un coraggio incredibile di fronte all’inferno che ha vissuto. Ha affrontato tutto con leggerezza e grande fiducia. E fino all’ultimo ha risposto ai medici che stava bene. Perché aveva ancora la speranza di tornare a casa, dalla sua famiglia e dai suoi amici. Ha avuto una grande forza, quella forza che ha saputo trasmetterci e che ci consentirà di andare avanti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

