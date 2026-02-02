Giovane muore a soli 18 anni investito da un' auto

Durante il fine settimana, Artena si è svegliata con una notizia drammatica. Mirco Garofano, 18 anni, è stato investito e ucciso a Roma mentre attraversava la strada. La cittadina piange il giovane, morto troppo presto in un incidente che ha sconvolto tutta la comunità.

La tragedia c'è stata sabato sera a Roma. Inutili i tentativi di tenere in vita il ragazzo che viveva ad Artena Fine settimana drammatico per la cittadina di Artena. Mirco Garofano è morto a 18 anni a Roma, investito e ucciso mentre stava attraversando la strada. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. L'impatto con la Smart guidata da un 32enne è stato fatale. Mirco Garofano era originario di Colleferro ma viveva ad Artena ed era venuto a Roma per incontrare alcuni amici. Era uno studente ed è morto alla 21 si sabato scorso. Sulla dinamica del sinistro mortale come riporta romatoday.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Mirco Garofano Fatale incidente a Roma: giovane di 18 anni perde la vita dopo essere stato investito da un’auto in via Appia. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita sabato sera a Roma, investito mentre attraversava via Filippo Fiorentini, nel quartiere di Trastevere. Muore a 18 anni investito da un’auto, l’influencer sciacallo su TikTok: “Sono sul posto giusto al momento giusto” Un giovane di 18 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in pieno giorno. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Uccide ladro in casa, genitori e paese lo difendono - Vita in Diretta 16/01/2026 Ultime notizie su Mirco Garofano Argomenti discussi: Il dolore di Azzonica: Carlo muore a soli 12 anni; Torino, 19enne muore dopo caduta in bici: sfiorato da auto e derubato; Si sente male a casa di un amico e muore a soli 20 anni: inutili i soccorsi, indagini in corso; Muore a soli 31 anni: comunità sotto choc. Si sente male a casa di un amico e muore a soli 20 anni: inutili i soccorsi, indagini in corsoSarebbe riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti la morte di un giovane di 20 anni deceduto venerdì 30 gennaio 2026 a casa di un amico nel quartiere Pianura ... leggo.it Muore a soli 31 anni: comunità sotto chocSgomento per la scomparsa della fotografa Camilla Rotunno: Una bella persona che lascia un vuoto incolmabile ... casertanews.it Crans-Montana, sale a 41 il numero delle vittime: muore un giovane di 18 anni Sale a 41 il bilancio delle vittime legate alla tragedia di Crans-Montana. È morto un giovane di 18 anni che, dopo aver lottato in silenzio per giorni, non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.