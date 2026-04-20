Musica fino a notte | concerto anarchico al Parco Lura

Nel Parco Lura, a Saronno, si è svolto un concerto con musica ad alto volume, luci improvvisate e numerosi giovani presenti. L’evento si è protratto fino a tarda notte, coinvolgendo molte persone che hanno partecipato all’attività musicale. La presenza di pubblico e le caratteristiche dell’evento sono state documentate nel corso della serata.

SARONNO (Varese) Musica ad alto volume, luci improvvisate e un flusso continuo di giovani hanno animato fino a notte inoltrata l’area verde del Parco Lura. È quanto riferiscono diversi residenti della zona dopo la serata di sabato, segnata da un raduno spontaneo che avrebbe coinvolto un centinaio di persone. Secondo le testimonianze raccolte, il gruppo – descritto da alcuni come vicino all’area anarchica – avrebbe dato vita a un concerto improvvisato, senza alcuna autorizzazione. L’evento sarebbe iniziato nelle prime ore della sera, crescendo progressivamente sia per numero di partecipanti sia per intensità della musica, fino a proseguire per diverse ore nel corso della notte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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