Sapori natura e musica | a Castrofilippo Vini & flora per il weekend del 25 aprile

A Castrofilippo, il fine settimana del 25 aprile sarà dedicato a un evento che unisce degustazioni di vini, musica e natura. La manifestazione, chiamata “Vini & flora”, si svolgerà in piazza Sant’Antonio Abate e prevede due giornate consecutive di attività. La manifestazione si propone di offrire un’occasione di incontro tra appassionati e visitatori, con momenti dedicati alla scoperta di prodotti locali e alla musica dal vivo.

Castrofilippo si prepara ad accogliere due giornate dedicate al gusto e alla condivisione con il ritorno di “Vini & flora”, in programma il 24 e il 26 aprile in piazza Sant’Antonio Abate. Un appuntamento che intreccia enogastronomia, natura e cultura in un percorso pensato per valorizzare il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sapori del territorio, musica e natura: all’Umoya di Castel Volturno si celebra il Liberation DayNAPOLI – Il 25 aprile, a Castel Volturno, si terrà l’Umoya Liberation Day, un evento che intreccia proposta gastronomica, musica e natura in... Il 25 aprile in e-bike tra città murate, orizzonti e sapori del territorioUn’intera giornata da vivere all’aria aperta, tra storia, natura e tradizioni locali: in occasione del 25 aprile ti proponiamo un tour in e-bike... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Celenza, torna la Magnalonga, tra natura e sapori l’omaggio a Gianpiero Clima; Olìvolà tra Barbarano e Mossano: una giornata tra sapori, natura e tradizione; Magnalonga di Celenza Valfortore: il 25 aprile tra natura, sapori e musica; Nasce il Val Comelico Roots Festival: musica, natura e borghi nel cuore delle Dolomiti. Magnalonga di Celenza Valfortore: il 25 aprile tra natura, sapori e musicaSabato 25 aprile, a Celenza Valfortore torna uno degli eventi più attesi del territorio: la Magnalonga, manifestazione dei Monti Dauni che unisce natura, enogastronomia e musica. Organizzata dalla Pro ... foggiacittaaperta.it A Vado torna Sensa sprescia tra sport, musica e naturaVado Ligure. Torna nel 2026 Sensasprescia, la manifestazione che invita a riscoprire il piacere del tempo attraverso esperienze autentiche immerse nella natura. Un evento pensato per chi desidera allo ... ivg.it Il Golden Trio della stagione è arrivato Tre colori, tre sapori, un unico protagonista: l’asparago, fresco di campo. Scrivimi per prenotare il tuo mazzo 3401260145 #asparagi #ortaggifreschi #km0 #chimica0 #aziendaagricolaLaRoverella - facebook.com facebook Fiere e Sagre del Piemonte: vivi i paesi, i sapori e le sue comunità! Ricevi gli appuntamenti anche via whatsapp! Iscriviti subito su whatsapp.com/channel/0029Va… x.com