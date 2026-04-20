Santo Spirito in Fiera

A Firenze, il mercato di Santo Spirito sta per tornare, portando con sé l’atmosfera vivace e autentica che lo contraddistingue. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo numerosi espositori e visitatori da tutta la città. La fiera rappresenta una tradizione consolidata, con bancarelle di artigianato, cibo e oggetti di seconda mano. Le autorità hanno annunciato dettagli sulle date e le modalità di partecipazione.

Firenze si prepara a rivivere la magia del suo mercato più autentico con il ritorno di "Santo Spirito in fiera". Domenica 26 aprile 2026, come ogni quarta domenica del mese, Piazza Santo Spirito si trasformerà in un vivace e colorato palcoscenico a cielo aperto, accogliendo visitatori e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Ho Cercato Carte Pokémon DI VALORE nel Mercato Vintage PIÙ GRANDE Notizie correlate Fierucola di Santo SpiritoDomenica 19 aprile Piazza Santo Spirito a Firenze torna a ospitare uno degli appuntamenti più radicati nel tessuto cittadino, la . Leggi anche: Carnevale incantato nel borgo a Santo Spirito Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Fierucola di Santo Spirito; Borghetto Santo Spirito riassegna 19 concessioni balneari su 20, quasi tutte tornano ai precedenti gestori; Alla Fiera dei Librai pagine e incontri per tornare a costruire relazioni vive: si apre sabato sul Sentierone; Fiera dei Librai 2026 a Bergamo: info, orari e come arrivare. Il sentiero degli innamorati Montesarchio Borgo Santo Spirito . #sannioborghi #sannio #montesarchio #campania #sentierodegliinnamorati - facebook.com facebook