Carnevale incantato nel borgo a Santo Spirito

La città si prepara a vivere il Carnevale 2026 come una grande festa che coinvolge tutto il borgo di Santo Spirito. Le strade si riempiranno di maschere, carri e musica, con eventi promossi nei diversi quartieri. La comunità si prepara a divertirsi e a vivere il Carnevale insieme, tra giochi, sfilate e momenti di festa per grandi e piccini.

domenica 15 febbraio, a Santo Spirito, (Municipio 5), a partire dalle ore 10.30, il “Carnevale 2026. in rete”, un appuntamento corale che vedrà protagonisti associazioni, commercianti, scuole e bambini del quartiere. Il Carnevale sarà ispirato alla favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, con una sfilata e un percorso tematico che attraverseranno il borgo e coinvolgeranno anche il lungomare. Un Carnevale inclusivo, nel segno della socializzazione e della collaborazione tra le diverse realtà del territorio, che accompagnerà cittadini e visitatori sulle tracce del Bianconiglio, in un ideale viaggio tra fantasia e comunità, dal titolo “Alice in.🔗 Leggi su Baritoday.it

