Fierucola di Santo Spirito

Domenica 19 aprile, Piazza Santo Spirito a Firenze sarà il luogo di una tradizionale fiera. La Fierucola di Santo Spirito, evento che si svolge regolarmente, richiama visitatori e venditori locali. La manifestazione si svolge nel cuore del quartiere e presenta prodotti artigianali, gastronomici e di vario genere. La presenza di bancarelle e stand costituisce un appuntamento fisso per chi desidera scoprire le offerte di artigiani e produttori della zona.

Domenica 19 aprile Piazza Santo Spirito a Firenze torna a ospitare uno degli appuntamenti più radicati nel tessuto cittadino, la. Dalle 9:00 alle 19:00, lo storico spazio urbano accoglie una selezione di agricoltori biologici del territorio, impegnati nella promozione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Galà di Carnevale a Santo Spirito: 113mila euro per l’ematologiaCosa: Cena di gala solidale per il potenziamento dell’assistenza domiciliare ematologica. Leggi anche: Ecco la nuova bandiera di Porta Santo Spirito Altri aggiornamenti In difesa di Santo SpiritoFirenze, 13 marzo 2025 – I frati agostiniani di Santo Spirito hanno ragione quando rivendicano la possibilità di realizzare nell’ex Distretto militare Francesco Ferrucci, uno studentato in ... lanazione.it Agostiniani: Firenze, domani alla basilica di Santo Spirito una conferenza sull’Altar maggiore. Venerdì 21 presentazione del libro di p. Pagano e Ingrao su Leone XIVLa Comunità Agostiniana di Santo Spirito a Firenze invita a partecipare al secondo appuntamento dei Convegni di Santo Spirito 2025. Domani, martedì 11 novembre, alle 17.30, la basilica di Santo ... agensir.it