Unipr4Life cresce | nuove iniziative per il progetto dell’Università per il ben-essere della comunità

L’Università di Parma amplia le sue iniziative per il progetto Unipr4Life, dedicato al ben-essere della comunità universitaria. L’ateneo ha annunciato nuove attività e servizi per rafforzare il supporto agli studenti e al personale, consolidando un percorso di attenzione e vicinanza alle persone che vivono e costruiscono l’università.

Salute, equilibrio psicofisico, inclusività, sport, stili di vita, alimentazione sostenibile. Servizi per studentesse, studenti e personale Unipr4Life raccoglie i servizi dedicati dall’Ateneo a studentesse, studenti e personale per la promozione di benessere psicofisico, inclusività, sport, stili di vita, alimentazione sostenibile, in una circolarità simbolica e virtuosa che è anche quella scelta per l’immagine grafica. Un progetto che insiste su ambiti cruciali per la salute delle persone e che sarà continuamente implementato con nuove iniziative: anche in questo modo l’Ateneo vuole “prendersi cura” della propria comunità.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Unipr4Life Università Progetto ‘Ben-Essere’: ecco il patto di comunità Progetto Ben-Essere, prende il via il Patto di comunità: alla guida del coordinamento c'è il ristoratore Roberto Casamenti Il progetto Ben-Essere avvia il Patto di Comunità, coordinato da Roberto Casamenti, ristoratore.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.