Santa Croce del Sannio | al via il ciclo di incontri su impresa giovani e sviluppo locale

A Santa Croce del Sannio sono iniziati una serie di incontri dedicati a imprese, giovani e sviluppo del territorio. Gli eventi si concentrano su formazione, innovazione e sulle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il percorso comprende incontri con esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati. Le riunioni si svolgono presso diverse location del comune, coinvolgendo cittadini, imprenditori e studenti.

Dopo Circello al via domani anche a Santa Croce del Sannio il ciclo di incontri “Impresa, Valore & Territorio”, un’iniziativa dedicata alla promozione della cultura d’impresa come leva strategica per la crescita delle comunità locali. Il progetto, realizzato in collaborazione con Futuridea, punta a coinvolgere cittadini, giovani, professionisti e aspiranti imprenditori in un percorso di informazione, confronto e sviluppo di nuove idee. L’obiettivo è chiaro: rafforzare le competenze imprenditoriali e favorire la nascita di progettualità capaci di generare valore economico e sociale, con uno sguardo attento alle nuove generazioni. Non a caso, tra i destinatari dell’iniziativa figurano anche le scuole del territorio, chiamate a partecipare attivamente al percorso.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Santa Croce del Sannio: al via il ciclo di incontri su impresa, giovani e sviluppo locale Notizie correlate Immagini dal Sannio: la Pace, a Santa Croce del Sannio una storia di armi e d’amoreIl giorno di carnevale è passato, ora è il tempo della rievocazione storica: a Santa Croce del Sannio, borgo rurale del Sannio beneventano, domenica... Politiche giovanili: al via il ciclo di incontri del progetto “Giovani+”Pisa, 12 febbraio 2026 – Prenderà il via mercoledì 18 febbraio un ciclo di incontri dedicati all’orientamento e all’ingresso nel mondo del lavoro,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gazzetta di Benevento; Santa Croce di Magliano: torna l’Ultimo Sabato di Aprile tra rito, natura e cultura; Screening e donazione sangue, Baricco al Comunale, giornata RAEE: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; AORN SAN PIO, OPEN WEEK (H) ONDA 22-29 APRILE. A Santa Croce del Sannio al via Impresa, Valore & Territorio: focus su giovani, innovazione e sviluppo localeDopo Circello al via domani anche a Santa Croce del Sannio il ciclo di incontri Impresa, Valore & Territorio, un’iniziativa dedicata alla promozione della cultura d’impresa come leva strategica per ... ntr24.tv Meteo Santa Croce Del Sannio DomaniA Santa Croce del Sannio domani sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, nuvolosità compatta alla ... ilmeteo.it Preghiera della Santa Croce - facebook.com facebook Pontificia Università della Santa Croce (@UniSantaCroce) / Posts / X x.com