Politiche giovanili | al via il ciclo di incontri del progetto Giovani+

Il Comune di Pisa avvia un ciclo di incontri rivolti ai giovani per aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. Da mercoledì 18 febbraio, esperti e aziende si incontreranno per parlare di orientamento e opportunità. L’obiettivo è offrire strumenti concreti ai ragazzi che cercano una prima esperienza professionale.

Pisa, 12 febbraio 2026 – Prenderà il via mercoledì 18 febbraio un ciclo di incontri dedicati all’orientamento e all’ingresso nel mondo del lavoro, promosso dal progetto "Giovani+" del Comune di Pisa e da Gate Centre, in collaborazione con Declar, Adecco e Orienta. Il percorso si articola in tre appuntamenti formativi gratuiti e affronta temi centrali per lo sviluppo professionale: dalla comunicazione digitale alle strategie di ricerca del lavoro, fino alla preparazione del curriculum e del colloquio. Gli incontri si svolgeranno nello spazio “Giovani+” e dentro il Gate Centre, all’interno del complesso dei Vecchi Macelli, in largo Renzo Spadoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

