Lo scorso giovedì, il Teatro Ariston di Sanremo ha ospitato un evento particolare in cui 64 ginnasti della Gym Insieme Sanremo hanno portato in scena una performance che ha coinvolto il pubblico. La loro esibizione ha unito tecnica e presenza scenica, dando vita a un momento di grande impatto emotivo. Questa rappresentazione ha rappresentato un’occasione per mettere in mostra la disciplina della ginnastica in un contesto che ha superato la semplice esibizione sportiva.

Il palco del Teatro Ariston ha vissuto un momento di pura emozione lo scorso giovedì, quando sessantaquattro atleti della Gym Insieme Sanremo hanno trasformato la disciplina della ginnastica in un potente racconto umano. Durante il Festival Mondiale della Creatività nella Scuola (GEF), il gruppo sanremese ha conquistato il prestigioso premio del Comitato GEF, suscitando una standing ovation che ha coinvolto l’intera platea durante la performance intitolata Fears. Il superamento delle fragilità attraverso la coreografia. La serata dedicata alla ginnastica non si è limitata a una dimostrazione di abilità atletica, ma si è evoluta in una narrazione visiva capace di toccare corde profonde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, 64 ginnasti stendono l’Ariston: trionfo di coraggio e GEF

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