Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, è un cantante e performer italiano. Ha partecipato a Sanremo 2026, dove ha conquistato il primo posto. La sua carriera include anche esperienze artistiche a New York negli anni Sessanta. La vittoria sul palco dell’Ariston ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. La sua presenza si è distinta tra i partecipanti di questa edizione del festival.

Dalla New York degli anni Sessanta alla vittoria di Sanremo 2026 Il sipario dell’Ariston ha visto Salvatore Michael Sorrentino, per. Il sipario dell’Ariston ha visto Salvatore Michael Sorrentino, per tutti Sal Da Vinci, sollevare il leoncino d’oro. La sua vittoria con il brano “Per sempre sì” rappresenta il coronamento di una carriera iniziata sotto le luci di New York il 7 aprile 1969. Nato negli Stati Uniti mentre il padre Mario era impegnato in una tournée, Sal ha mantenuto la cittadinanza americana senza mai tradire le radici partenopee. Il successo odierno non nasce dal nulla ma affonda le proprie radici in una gavetta d’altri tempi iniziata quando era solo un bambino. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chi è Sal Da Vinci: il trionfo dello scugnizzo che ha conquistato l’Ariston

Sanremo in piedi per Sal Da Vinci: chi è il cantante napoletano che ha conquistato l’Ariston (e ha incendiato il web)Un applauso che non finisce più, le lacrime che rigano il volto e un teatro intero in piedi.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci trionfa alla 76ª edizione del Festival: il percorso e la carriera del vincitore che ha conquistato l’AristonLa notte del 28 febbraio resterà impressa nella memoria del pubblico dell’Teatro Ariston.

Salvo Sottile. . Sal Da Vinci trionfa a Sanremo #farwest Credits: Raiplay - facebook.com facebook

Sal Da Vinci canta cose che non mi piacciono ma mi piace lui e mi piacciono le sue canzoni che non ascolto. #sanremo2026 x.com