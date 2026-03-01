Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì | il trionfo all’Ariston!

Sal Da Vinci si aggiudica la vittoria a Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”. La sua esibizione si è distinta nel corso della finale, superando concorrenti come Arisa, Serena Brancale, Marco Masini e Fedez. La manifestazione si è conclusa con un finale ricco di emozioni e sorprese, attirando l’attenzione del pubblico presente all’Ariston.

Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì” e supera Arisa, Serena Brancale, Marco Masini e Fedez in una finale ricca di colpi di scena. Scopri cosa è successo all’Ariston. Il sipario si chiude tra luci abbaglianti e un boato che scuote il Teatro Ariston: il Festival di Sanremo 2026 incorona Sal Da Vinci. Con “Per sempre sì”, l’artista conquista il gradino più alto del podio e ribalta ogni previsione della vigilia. Un trionfo che profuma di tradizione e sentimento, costruito passo dopo passo, esibizione dopo esibizione. Fin dalle prime note, “Per sempre sì” cattura l’attenzione. Pianoforte e archi si intrecciano in un crescendo elegante, mentre la voce di Sal Da Vinci accarezza e poi graffia, trascinando il pubblico in un viaggio emotivo potente. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

