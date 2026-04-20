Sanità Puglia 2026 | raddoppia la spesa privata i dati del Ministero dell' Economia

Nel 2016, i cittadini della Puglia hanno speso circa 1,21 miliardi di euro all’anno per esami sanitari, visite specialistiche, interventi chirurgici, farmaci e dispositivi medici, coprendo le spese di tasca propria. Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Economia, questa cifra è destinata a raddoppiare entro il 2026, in un quadro di aumento della spesa privata nel settore sanitario regionale.

Nel 2016 i pugliesi per esami sanitari, visite specialistiche, interventi chirurgici, acquisto di farmaci e dispositivi medici spendevano di tasca propria 1,21 miliardi di euro all'anno; nove anni dopo, nel 2024, l'esborso complessivo è quasi raddoppiato, passando a ben 2,12 miliardi di euro all'anno. In media, ogni pugliese spende quindi 543 euro, contro i 280 euro del 2016, ma considerando che in molti rinunciano a curarsi (quasi il 20% della popolazione) perchè non ne hanno la possibilità economica, il conto è ben più elevato. Nella sanità pugliese che non riesce a far quadrare i bilanci, il disavanzo prodotto dalle Asl è...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sanità Puglia 2026: raddoppia la spesa privata, i dati del Ministero dell'Economia Notizie correlate Sanità privata, confronto al ministero per il rinnovo dei contrattiIl sindacato UGL Salute torna a far sentire la propria voce sulla vertenza della sanità privata. Sciopero scuola del 9 marzo 2026: i dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione sull’adesione del personale. Partecipa il 2,51%Il Ministero dell'Istruzione comunica i dati definitivi relativi allo sciopero del 9 marzo 2026: ha aderito il 2,51% del personale L'articolo . Aggiornamenti e contenuti dedicati Puglia, buco nella sanità da 369 milioni: possibile aumento dell’Irpef per i cittadiniPotrebbero essere i cittadini pugliesi a ripianare il buco da 369 milioni della sanità pugliese: l’assessore Pentassuglia non ha smentito infatti l’ipotesi di un aumento dell’Irpef ... trmtv.it Sanità, la Puglia resta in Piano di rientro: tutti i rilievi dei ministeriRete ospedaliera non ancora aggiornata e ferma ad ottobre del 2024; Punti nascita in eccesso e troppi parti cesarei; ritardo nella riduzione del numero dei laboratori privati accreditati che ... quotidianodipuglia.it