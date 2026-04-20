Sanità | l’affondo di Carancini | Mancano i soldi per l’ospedale Le risorse dirottate su Fermo

Romano Carancini, ex consigliere regionale ed ex sindaco di Macerata, ha criticato l’attuale gestione della sanità locale, affermando che mancano i fondi necessari per il nuovo ospedale e che le risorse vengono spostate verso Fermo. Ha inoltre dichiarato che il progetto del nuovo ospedale di Macerata è ormai irrealizzabile e che si stanno facendo azioni per indebolire l’ospedale esistente nella città.

"Il nuovo ospedale di Macerata è una chimera e si lavora per indebolire quello esistente". È il duro atto di accusa di Romano Carancini, ex consigliere regionale ed ex sindaco di Macerata. "Nei giorni scorsi Paolo Calcinaro, assessore regionale alla sanità, ha affermato che sta lavorando per il bando del nuovo ospedale. Mi fa piacere che ne parli, anche se a sette mesi dall’insediamento. Ma qualcosa non torna". Che cosa? "Prima del bando servono un’area disponibile, un progetto esecutivo e le risorse per realizzarlo. A meno che a Fermo, dove Calcinaro ha fatto il sindaco, non funzionasse in modo diverso, per il nuovo ospedale di Macerata le cose stanno in un altro modo".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sanità: l’affondo di Carancini: "Mancano i soldi per l’ospedale. Le risorse dirottate su Fermo" Notizie correlate L’ospedale veterinario: "Mancano le risorse". Asl: servizi da coordinareDal Comune è già arrivato un mezzo “no“ alla proposta di realizzare un ospedale veterinario aperto tutto il giorno e dedicato prioritariamente alle... Assemblea al Cervello dopo il no al contratto Sanità, i sindacati: "Mancano risorse e personale"La Fp Cgil non ha sottoscritto il rinnovo del contratto nazionale 2022–2024 dell’Area Sanità. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sanità: l’affondo di Carancini: Mancano i soldi per l’ospedale. Le risorse dirottate su Fermo; Trasparenza sui tempi e sul personale: l’affondo di Perrini sul nuovo San Cataldo; Pazienti in codice rosso, affondo di Vignali (FI): A Ferrara il 90% viene rivalutato come meno grave; Genoma Puglia, l'affondo di Amati: Non estendere questo modello al Paese è immorale. Emiliano scrittore, l’attacco di Fratelli d’Italia: Dopo il romanzo, racconti il buco nella sanitàL’esordio letterario di Michele Emiliano diventa terreno di scontro politico. Dopo l’uscita del suo primo libro, L’alba di San Nicola, ... immediato.net Sanità: l’affondo di Carancini: Mancano i soldi per l’ospedale. Le risorse dirottate su FermoL’ex sindaco smentisce l’assessore Calcinaro: Parla di bando, ma manca ancora il progetto di fattibilità. E denuncia un’operazione politicamente immorale: l’obiettivo è distruggere la struttura mac ... ilrestodelcarlino.it «La sanità spezzina sta approntando un’importante novità sul fronte dell’intervento per fronteggiare l’ictus ischemico, malattia, come sappiamo, tempodipendente». Lo ha annunciato Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega e responsabile del Carroccio per l - facebook.com facebook L'oncologo 97enne, fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, sottolinea: «Le liste d’attesa in sanità sono anche colpa nostra. Mantenessimo un buono stile di vita, non ci sarebbero» x.com