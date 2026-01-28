Dal Comune arriva un no deciso alla proposta di aprire un ospedale veterinario aperto tutto il giorno. L’idea era quella di offrire servizi prioritari alle famiglie con animali, ma l’amministrazione comunale preferisce non andare avanti. Intanto, l’Asl segnala che mancano le risorse per potenziare i servizi veterinari sul territorio. La questione resta aperta, mentre i cittadini si chiedono cosa si farà davvero per gli animali e le loro famiglie.

Dal Comune è già arrivato un mezzo “no“ alla proposta di realizzare un ospedale veterinario aperto tutto il giorno e dedicato prioritariamente alle famiglie che possiedono un animale ma che hanno difficoltà economiche. L’assessore comunale, David Grohmann, ieri in Commissione cultura, ha detto chiaro e tondo che l’amministrazione attualmente non dispone di risorse correnti per poter gestire una struttura di questa natura. E pur apprezzando la proposta firmata da Margherita Scoccia (Fratelli d’Italia), ha fatto capire che un appoggio pieno e convinto in questo momento non può arrivare. "Esistono molteplici vincoli ed ostacoli, tra cui le disponibilità di bilancio e le difficoltà di accedere a specifici canali di finanziamento – ha spiegato l’assessore –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ospedale veterinario: "Mancano le risorse". Asl: servizi da coordinare

Approfondimenti su Ospedale Veterinario

L’ASL di Benevento ha annunciato la chiusura del Presidio Ambulatoriale Veterinario di San Giorgio del Sannio durante i weekend, una decisione che ha sollevato diverse critiche.

In risposta all’importanza della prevenzione veterinaria, l’Asl di Benevento si prepara ad aprire un nuovo ospedale veterinario in provincia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ospedale Veterinario

Argomenti discussi: L’ospedale veterinario: Mancano le risorse. Asl: servizi da coordinare; Il nostro ospedale veterinario sotto accusa? Ecco perché; Ospedale gratuito per animali a Perugia, la veterinaria: Esigenza fortissima; Ospedale veterinario pubblico Perugia, audizioni: Esigenza fortissima per le famiglie in difficoltà.

L’ospedale veterinario: Mancano le risorse. Asl: servizi da coordinarePrima tappa della discussione sulla proposta di realizzare una struttura gratuita h24 per gli animali di proprietà. L’assessore Grohmann frena. lanazione.it

Scoccia, uno stabile inutilizzato per l'ospedale veterinarioLa realizzazione di un ospedale veterinario comunale gratuito è un'opportunità per rigenerare spazi in disuso, come può esserlo ad esempio un immobile pubblico abbandonato, riqualificando dal punto ... ansa.it

Ospedale e visita assessore Monni, USB: "Mancano medici e infermieri, non cemento" #livorno #sindacati #ospedale #usblivorno Sindacato Usb Livorno - facebook.com facebook