Assemblea al Cervello dopo il no al contratto Sanità i sindacati | Mancano risorse e personale
Dopo il rifiuto del rinnovo del contratto Sanità 2022-2024 da parte della Fp Cgil, si è tenuta un’assemblea al Cervello. I sindacati hanno sottolineato che mancano risorse e personale, evidenziando le difficoltà quotidiane nelle strutture di Palermo come i pronto soccorso sovraccarichi e le lunghe liste d’attesa. La decisione del sindacato è stata definita coerente con la situazione reale del settore.
La Fp Cgil non ha sottoscritto il rinnovo del contratto nazionale 2022–2024 dell’Area Sanità. Una scelta definita “di coerenza”, spiegano dal sindacato, “che trova riscontro anche nella realtà quotidiana di Palermo, segnata da carenza di personale, pronto soccorso sovraccarichi, liste d’attesa in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Manfredi (Anci): Pacchetto sicurezza? "Mancano risorse e serve piano straordinario per personale" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 "Sul tema della sicurezza noi abbiamo una posizione chiara con delle richieste chiare.
Corteo contro la manovra finanziaria: “Mancano risorse per scuola e sanità”La Cgil ha organizzato una manifestazione in occasione dello sciopero generale del 12 dicembre 2025.