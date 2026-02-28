Assemblea al Cervello dopo il no al contratto Sanità i sindacati | Mancano risorse e personale

Dopo il rifiuto del rinnovo del contratto Sanità 2022-2024 da parte della Fp Cgil, si è tenuta un’assemblea al Cervello. I sindacati hanno sottolineato che mancano risorse e personale, evidenziando le difficoltà quotidiane nelle strutture di Palermo come i pronto soccorso sovraccarichi e le lunghe liste d’attesa. La decisione del sindacato è stata definita coerente con la situazione reale del settore.