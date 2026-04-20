Sanità e manutenzioni un patto tra Toscana ed Emilia-Romagna per le terre di confine

In un accordo tra le due regioni, si punta a migliorare i servizi sanitari e la manutenzione del territorio nelle zone di confine. La collaborazione riguarda interventi condivisi e strategie comuni per rispondere alle esigenze delle comunità locali. L’obiettivo è coordinare le risorse e le attività tra le autorità regionali, in modo da garantire interventi più efficaci e tempestivi. L'intesa si concentra su progetti e iniziative pratiche da mettere in atto nel breve termine.

PALAZZUOLO SUL SENIO (Firenze) Rafforzare la collaborazione tra Emilia-Romagna e Toscana, per dare risposte concrete alle comunità di confine, a partire da sanità e manutenzione del territorio. Il messaggio è emerso all’incontro "La manutenzione di frontiera. Dalla montagna alla pianura, la prevenzione dal dissesto", a Palazzuolo sul Senio. "Da tempo Emilia-Romagna e Toscana portano avanti una collaborazione proficua su temi fondamentali, come sanità, servizi e messa in sicurezza del territorio, un rapporto ribadito dai presidenti Giani e de Pascale – ha detto la sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini (in foto) –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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