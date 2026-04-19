Le autorità di Toscana ed Emilia-Romagna hanno annunciato un accordo per rafforzare la collaborazione tra le due regioni lungo i territori di confine. Le priorità indicate riguardano interventi sulla sanità territoriale e sulla manutenzione del territorio, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le infrastrutture destinati alle comunità locali. La collaborazione mira a garantire risposte più efficaci alle esigenze delle zone di confine, secondo le rispettive competenze regionali.

FIRENZE – Rafforzare la collaborazione tra Toscana ed Emilia-Romagna per dare risposte concrete alle comunità di confine, a partire da sanità territoriale e manutenzione del territorio. È questo il messaggio emerso dall’incontro La manutenzione di frontiera. Dalla montagna alla pianura la prevenzione dal dissesto idrogeologico fra Toscana ed Emilia-Romagna, che si è svolto a Palazzuolo sul Senio. “C’è una volontà chiara dei presidenti Giani e De Pascale di lavorare fianco a fianco, con il coraggio di andare oltre etichette e confini. Nei territori di confine conta solo una cosa: il bene delle comunità”, ha detto il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Territori di confine, impegno congiunto per Toscana ed Emilia Romagna

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