Il Comune di Benevento sta lavorando insieme all’ASL per avviare un ambulatorio odontoiatrico dedicato a pazienti fragili. La collaborazione tra le due istituzioni mira a offrire un servizio di assistenza specifica per questa categoria di utenti. È stato avviato un confronto ufficiale tra le parti per definire i dettagli dell’attivazione. La creazione del nuovo ambulatorio fa parte di una strategia più ampia di potenziamento dell’assistenza sanitaria locale.

Il dottor Giovanni Faraonio, odontoiatra di Benevento, è il referente dell’iniziativa territoriale nata proprio per dare risposta ai bisogni espressi dalle famiglie. Questa mattina il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e Luca De Lipsis, consigliere delegato alla Sanità del Comune di Benevento, hanno incontrato la Direttrice Generale dell’ASL, Tiziana Spinosa, per approfondire la possibilità di attivare un percorso dedicato. Nel corso dell’incontro, la direttrice Spinosa ha manifestato piena disponibilità ad attivare un ambulatorio odontoiatrico dedicato alle fragilità, che possa operare con il supporto di specialisti disponibili ad aderire al progetto.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sanità, Benevento punta a un ambulatorio odontoiatrico per pazienti fragili

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