Salute a Battipaglia il primo ambulatorio odontoiatrico mobile d' Italia per i più fragili
Oggi all'ospedale di Battipaglia è stato consegnato un nuovo motorhome sanitario dell'Asl Salerno. Si tratta del primo ambulatorio odontoiatrico mobile in Italia, finanziato con i fondi del Piano Nazionale Equità nella Salute (Pnes) 2021-2027. Questo veicolo è destinato a offrire servizi odontoiatrici ai soggetti più fragili, ampliando l'accesso alle cure in aree difficili da raggiungere. La consegna segna un passo importante nel settore sanitario locale.
Consegnato oggi all'ospedale di Battipaglia il nuovo motorhome sanitario dell'Asl Salerno. Si tratta del primo ambulatorio odontoiatrico mobile a livello nazionale acquisito attraverso i fondi del Piano Nazionale Equità nella Salute (Pnes) 2021-2027. Il progetto, supportato dall'Istituto.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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