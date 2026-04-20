L’Ulss 2 Marca Trevigiana ha introdotto un servizio di comunicazione tramite WhatsApp, permettendo ai cittadini e ai dipendenti di ricevere aggiornamenti riguardanti le attività sanitarie nella zona di Treviso. La piattaforma digitale mira a facilitare la condivisione di informazioni in modo più rapido e diretto, senza coinvolgere procedure complesse o chiamate telefoniche. La novità si inserisce nel processo di digitalizzazione dei servizi sanitari locali.

L’Ulss 2 Marca Trevigiana ha lanciato un nuovo servizio di comunicazione digitale tramite WhatsApp per fornire aggiornamenti tempestivi a cittadini e dipendenti. La misura mira a ridurre la distanza tra l’amministrazione sanitaria e il territorio, offrendo informazioni pratiche sui servizi e sulle modalità di accesso alle cure direttamente sugli smartphone. Digitalizzazione della sanità locale e gestione del flusso informativo. L’Azienda sanitaria trevigiana ha scelto di puntare sulla rapidità della messaggistica istantanea per rendere i propri servizi più accessibili. Il canale ufficiale, pensato per essere uno strumento di utilità immediata, permetterà di ricevere comunicazioni riguardanti le variazioni degli orari degli sportelli e le aperture straordinarie previste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità a Treviso: arriva la rivoluzione WhatsApp per le cure

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