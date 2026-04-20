Sanità a Treviso | arriva la rivoluzione WhatsApp per le cure

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ulss 2 Marca Trevigiana ha introdotto un servizio di comunicazione tramite WhatsApp, permettendo ai cittadini e ai dipendenti di ricevere aggiornamenti riguardanti le attività sanitarie nella zona di Treviso. La piattaforma digitale mira a facilitare la condivisione di informazioni in modo più rapido e diretto, senza coinvolgere procedure complesse o chiamate telefoniche. La novità si inserisce nel processo di digitalizzazione dei servizi sanitari locali.

L’Ulss 2 Marca Trevigiana ha lanciato un nuovo servizio di comunicazione digitale tramite WhatsApp per fornire aggiornamenti tempestivi a cittadini e dipendenti. La misura mira a ridurre la distanza tra l’amministrazione sanitaria e il territorio, offrendo informazioni pratiche sui servizi e sulle modalità di accesso alle cure direttamente sugli smartphone. Digitalizzazione della sanità locale e gestione del flusso informativo. L’Azienda sanitaria trevigiana ha scelto di puntare sulla rapidità della messaggistica istantanea per rendere i propri servizi più accessibili. Il canale ufficiale, pensato per essere uno strumento di utilità immediata, permetterà di ricevere comunicazioni riguardanti le variazioni degli orari degli sportelli e le aperture straordinarie previste.🔗 Leggi su Ameve.eu

sanit224 a treviso arriva la rivoluzione whatsapp per le cure
© Ameve.eu - Sanità a Treviso: arriva la rivoluzione WhatsApp per le cure

Notizie correlate

Sanità, la Regione Lazio semplifica le cure: i farmaci contro il colesterolo arrivano nelle farmacie territorialiLa Regione Lazio rafforza il proprio impegno sul fronte della continuità terapeutica e della medicina di prossimità, varando una nuova misura...

Asl Umbria 2, inaugurata nuova casa di comunità: "Tappa significativa per la sanità territoriale, avvicina le cure al cittadino”Inaugurata nella mattinata del 3 marzo a Fabro, la nuova sede della Casa della Comunità che ospita i servizi territoriali, di assistenza primaria e...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Nascite a Treviso, record al Ca’ Foncello con 17 parti in 24 ore; A Treviso superati i mille trapianti di cellule staminali ematopoietiche; L'emergenza sanità arriva in Aula: centrodestra all’assalto di Todde, pressing del Pd sulle risorse; Sanità calabrese fuori dal commissariamento: arriva la revoca del Consiglio dei ministri.

sanità a treviso arrivaA Treviso superati i mille trapianti di cellule staminali ematopoieticheL'Unità operativa complessa di Ematologia di Treviso ha superato i mille trapianti di cellule staminali ematopoietiche, raggiungendo alla fine del 2025 quota 1.052 procedure. (ANSA) ... ansa.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.