A settembre arriverà nelle sale di tutto il mondo il nuovo capitolo della famiglia di streghe che dovrà affrontare una terribile minaccia. Nicole Kidman e Sandra Bullock hanno ripreso il ruolo delle sorelle Owens a distanza di 28 anni dal primo capitolo della storia. Il trailer di Amori & Incantesimi 2, in arrivo nelle sale italiane dal 10 settembre, regala ora qualche anticipazione riguardante la trama del progetto ispirato ai romanzi di Alice Hoffman. Cosa racconterà Amori & Incantesimi 2 La regia di Amori & Incantesimi 2 è stata firmata da Susanne Bier, mentre Akiva Goldsman ha firmato lo script insieme a Georgia Pritchett (Succession). Nel trailer del sequel si sente Sally, interpretata da Sandra Bullock, ricordare che la famiglia Owens, che .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sandra Bullock e Nicole Kidman sono di nuovo le sorelle Owens nel trailer di Amori & Incantesimi 2

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