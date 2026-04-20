A L'Aquila è stata inaugurata una nuova tecnologia per le diagnosi mediche, una Pet-Tac fissa che sostituisce il servizio mobile precedente. La struttura, più performante, permette di eseguire esami più precisi e rapidi, offrendo ai pazienti un servizio più stabile e affidabile. La novità si inserisce nell'ambito delle apparecchiature diagnostiche avanzate disponibili nella città, ampliando l’offerta sanitaria locale.

L'Aquila - All’Aquila attivata una tecnologia avanzata che supera il servizio mobile, ampliando prestazioni e giorni di attività, con investimenti milionari per sanità e innovazione Entra ufficialmente in funzione all’ospedale San Salvatore la nuova Pet-Tac fissa di ultima generazione, segnando un passo rilevante per la sanità abruzzese. L’apparecchiatura sostituisce il precedente servizio su mezzo mobile, estendendo l’attività da tre a cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Il nuovo sistema è stato inaugurato nei locali del Delta 6, realizzati in circa dieci mesi e progettati per ospitare tecnologie avanzate. L’investimento complessivo supera i 7,5 milioni di euro, con oltre 3,3 milioni provenienti dal Pnrr destinati alle apparecchiature e circa 4,2 milioni impiegati per l’adeguamento degli spazi.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - San Salvatore rivoluziona la diagnosi: arriva la nuova Pet-Tac fissa

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