Tac mammografia e Pet chi è il fisico medico che garantisce la radioprotezione del paziente

Il fisico medico garantisce la radioprotezione del paziente durante esami come Tac, mammografie e Pet, causata dalla presenza di radiazioni ionizzanti. Questa figura si occupa di calibrare le apparecchiature e monitorare le dosi di radiazioni somministrate, assicurando che siano sicure e conformi alle normative. La sua presenza è fondamentale per prevenire rischi e ottimizzare la qualità delle immagini diagnostiche. La sua attività si svolge dietro le quinte di ogni esame.