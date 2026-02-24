Tac mammografia e Pet chi è il fisico medico che garantisce la radioprotezione del paziente
Il fisico medico garantisce la radioprotezione del paziente durante esami come Tac, mammografie e Pet, causata dalla presenza di radiazioni ionizzanti. Questa figura si occupa di calibrare le apparecchiature e monitorare le dosi di radiazioni somministrate, assicurando che siano sicure e conformi alle normative. La sua presenza è fondamentale per prevenire rischi e ottimizzare la qualità delle immagini diagnostiche. La sua attività si svolge dietro le quinte di ogni esame.
(Adnkronos) – Radiografie, Tac, mammografie, Pet. Esami diagnostici che non hanno solo bisogno di tecnologia, ma anche di chi si occupa di garantire la radioprotezione del paziente: è lo specialista in Fisica medica. Valentina Brainovich è il direttore dell'Unità operativa dipartimentale di Fisica sanitaria dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove guida un team composto da 6. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Una nuova Pet-Tac digitale all’Ospedale del Mare: è la più evoluta del Centro-Sud Italiapresso l’Ospedale del Mare è stata inaugurata una Pet-Tac digitale di ultima generazione, la più avanzata del Centro-Sud Italia.
Nuova Pet Tac all'ospedale di Battipaglia, Volpe (Psi): "Garantire servizi di qualità"All’ospedale di Battipaglia è arrivata una nuova Pet Tac.