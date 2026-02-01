Nuova Pet Tac all' ospedale di Battipaglia Volpe Psi | Garantire servizi di qualità

All’ospedale di Battipaglia è arrivata una nuova Pet Tac. L’intervento, annunciato da tempo, ora è diventato realtà e già inizia a funzionare. Un passo avanti per offrire servizi più efficaci ai pazienti della zona. La direzione ha lavorato per mesi per mettere in piedi questa struttura, e ora si aspetta di vedere i primi risultati concreti. Volpe (Psi) ha commentato che l’obiettivo resta garantire servizi di qualità e migliorare l’assistenza sanitaria locale.

Un intervento atteso, frutto di una programmazione avviata da tempo, che ora entra nella sua fase operativa. Al presidio ospedaliero di Battipaglia si apre una nuova stagione per la medicina nucleare: l'Asl di Salerno ha messo in campo un progetto strutturale e organizzativo che porterà.

