L’Ex Sala Consiliare del Complesso Monumentale San Francesco a Senise ha ospitato un incontro di profonda rilevanza culturale e spirituale intitolato San Rocco – Fede, Arte e Memoria. L’iniziativa, portata avanti dall’Associazione Europea Amici di San Rocco, ha riunito una platea attenta per esplorare il legame tra la devozione popolare e l’espressione artistica attraverso momenti di riflessione e donazioni simboliche. Un dialogo tra istituzioni, fede e maestria artistica. La serata è stata aperta da un momento di rappresentanza locale con i saluti del Vice Sindaco di Senise, il dott. Nicola Messuti, seguiti dal contributo di Rocco Domenico Amendolara, che ricopre la carica di Presidente del Gruppo di Senise dell’Associazione Europea Amici di San Rocco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Rocco a Senise: tra fede, arte e il dono di una scultura

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