Tour tra fede arte e luppolo a San Martino delle Scale | visite e degustazioni in Abbazia

L’Abbazia di San Martino delle Scale ha deciso di aprire le sue porte anche durante il mese di febbraio, portando i visitatori a scoprire la sua storia tra fede, arte e tradizioni legate alla produzione di birra. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere più persone e offrire un’esperienza completa tra il patrimonio spirituale e culturale del luogo. Durante le visite, i partecipanti potranno ammirare affreschi antichi e assaporare degustazioni di birre artigianali, creando un ponte tra passato e presente in un contesto ricco di fascino e storia.

L’Abbazia di San Martino delle Scale apre le sue porte anche a febbraio e invita il pubblico a un nuovo ciclo di visite guidate a fine febbraio. Un viaggio nel tempo tra le colline palermitane per riscoprire il silenzio e la bellezza di uno dei complessi monastici più affascinanti della Sicilia, fondato da Gregorio Magno nel VI secolo e poi rifondato nel 1347.Il percorso storico artistico è guidato dallo storico Igor Gelarda e dai volontari, coordinati da Don Riccardo Tumminello. Tra le altre cose che i visitatori potranno ammirare: la chiesa settecentesca e il coro cinquecentesco; il maestoso scalone di Vananzio Marvuglia (in foto) e la fontana del Marabitti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

