Tra fede arte e luppolo | weekend di visite all' Abbazia di San Martino delle Scale

L’Abbazia di San Martino delle Scale apre di nuovo le sue porte anche questo mese. Fino a fine febbraio, chi vuole può partecipare a visite guidate per scoprire i segreti di questo luogo tra fede, arte e tradizione. L’accesso è aperto a tutti, senza bisogno di prenotare, e l’abbazia si prepara ad accogliere visitatori curiosi e appassionati.

L'Abbazia di San Martino delle Scale apre le sue porte anche a febbraio e invita il pubblico a un nuovo ciclo di visite guidate. Un viaggio nel tempo tra le colline palermitane per riscoprire il silenzio e la bellezza di uno dei complessi monastici più affascinanti della Sicilia, fondato da.

