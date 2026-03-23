La grande impresa della San Giobbe Al supplementare fa piangere Ferrara
FERRARA 80 CHIUSI 91 DTS FERRARA: Brancaleoni, Pampini, Sackey, Renzi 17, Pellicano 11, Gatti 3, Pierotti 23, Tiagande 13, Solaroli, Motta, Marchini 13, Casagrande. Allenatore Sacco. CHIUSI: Natale 2, Bertocco 18, Molinaro 6, Lorenzetti, Candotto, Gravaghi 8, Raffaelli 20, Moreno, Petrucci 12, Rasio 18, Minoli 7. Allenatore Zanco. Arbitri: Mammola, Scaramellini, Pratola. Parziali: 23-21, 50-35, 62-53, 79-79. FERRARA – Epica impresa dell’ Umana San Giobbe Chiusi che s’impone a Ferrara per 91-80 dopo un tempo supplementare. Per la squadra di coach Nicolas Zanco sono due punti d’oro che di fatto danno grandi garanzie per la salvezza ma che, soprattutto, danno tantissimo morale per come sono maturati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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