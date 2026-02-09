Carnevale 2026 a San Donato Val di Comino

A San Donato Val di Comino torna il Carnevale. Il Comune e la Pro Loco hanno annunciato ufficialmente che la festa più vivace dell’anno si farà anche nel 2026. La manifestazione, molto amata dalla comunità, prevede sfilate, maschere e musica per le strade del paese, portando allegria e colore tra i residenti e i visitatori. Ora si lavora per organizzare i dettagli e garantire un evento che possa coinvolgere tutti.

Il Comune di San Donato Val di Comino e la Pro Loco sono lieti di annunciare il ritorno della festa più colorata dell'anno. Il Carnevale 2026 si preannuncia ricco di divertimento, tradizione e buona cucina, con un programma diviso su due giornate imperdibili a tema libero.

