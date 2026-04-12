Prevenzione | un nuovo defibrillatore in centro storico donato dal Rotary Club San Rossore

Un nuovo defibrillatore è stato installato nel centro storico di Pisa, nel punto tra Largo Ciro Menotti e Borgo Stretto. Il dispositivo, donato dal Rotary Club di San Rossore, è stato collocato in una zona strategica dopo una mappatura condotta dall’amministrazione comunale. La presenza di questo strumento mira a favorire interventi tempestivi in caso di emergenza cardiaca, rendendo più accessibile il soccorso in quella zona.

Un nuovo defibrillatore è a disposizione della collettività nel centro storico di Pisa. Donato dal Rotary Club di San Rossore, il dispositivo salvavita è stato installato presso uno degli angoli tra Largo Ciro Menotti e Borgo Stretto grazie a una mappatura compiuta dall'amministrazione comunale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Installato nel centro il nuovo defibrillatore donato dalla Spi CgilSi sono da poco conclusi i lavori di ripristino della copertura dei loculi comunali del cimitero di Mocrone dopo il cedimento della struttura... Vetrine al galoppo. Così il centro storico celebra San RossoreIl centro cittadino, e non solo, è da qualche giorno coinvolto nell’iniziativa che vede numerose vetrine che espongono un‘oggettistica legata alla...