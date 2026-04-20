San Donato che impresa I play out si allontanano

Nel match tra San Donato Tavarnelle e Foligno, i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 1-0. La partita si è conclusa con il gol decisivo a pochi minuti dalla fine, portando i tre punti in classifica per il team locale. La formazione schierata ha adottato un modulo 4-3-1-2, con diverse sostituzioni durante il secondo tempo per gestire la partita. Con questa vittoria, i play out si allontanano per il Foligno.

San Donato Tavarnelle 1 Foligno 0 SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2) Neri; Perugi, Cecchi, Morelli, Pecchia (88’ Croce); Falconi (71’ Ronci), Torrini (32’ Sardilli), Gistri (26’ Catanese); Calonaci (61’ Nardella); Ciravegna, Lomangino All. Bagatti FOLIGNO (4-3-3) Rossi; Cichy (46’ Qendro), Della Spoletina, Grea, Falasca; Pupo Posada (59’ Khribech), Settimi (80’ Marchetti), Pellegrini; Ceccuzzi, Tomassini (86’ Manfredi), Sylla. All Manni Arbitro: Romeo di Genova. Marcatori: 92’ Ciravegna. Note: ammoniti Sardilli, Ciravegna, Settimi, Khribec, Manfredi, angoli 7-1. TAVARNELLE – Si decide al 92’ la gara casalinga del San Donato Tavarnelle contro il Foligno che vale 3 punti d’oro per la classifica dei chiantigiani alle prese con lo spettro dei play out.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Donato, che impresa. I play out si allontanano Notizie correlate Leggi anche: Mancano nove giornate alla fine. San Donato a rischio play out: "Non riusciamo a concretizzare» Tarros, che impresa! Vittoria e play-offCOSTONE SIENA 73 TARROS SPEZIA 76 (22-17, 34-36, 47-56) COSTONE SIENA: Masciarelli 17, Zocca 11, Massari ne, Nasello 17, F. Altri aggiornamenti Temi più discussi: San Donato, che impresa. I play out si allontanano; San Donato si prepara alla undicesima edizione della RunDonato; Dispositivo temporaneo di circolazione in via San Donato e via Paolo Castaldi e Luigi Sequino per lavori; San Donato, sventato il tentativo di occupare il liceo Levi con catene e fumogeni. San Donato, che impresa. I play out si allontananoNote: ammoniti Sardilli, Ciravegna, Settimi, Khribec, Manfredi, angoli 7-1. TAVARNELLE – Si decide al 92’ la gara casalinga del San Donato Tavarnelle contro il Foligno che vale 3 punti d’oro per la ... lanazione.it San Donato fallita l’impresa. La Pianese la chiude al 90’PIANESE: De Fazio, Morgantini, Pinto, Miccoli (30’ pt Proietto), Polidori, Boccadamo, Remy, Simeoni, Mignani (1’ st Alagia), Ledonne, Kouko. Panchina: Borghini ... lanazione.it Oggi 17 aprile 2026 è stata inaugurata un'area gioco inclusiva all'interno del Parco San Donnino. Hanno presenziato Andrea Serra (Presidente del Quartiere San Donato San Vitale), Roberta Toschi (Consigliera delegata alla disabilità del Comune di Bologna - facebook.com facebook Ancora un’operazione interforze a Rogoredo, a Milano, contro criminalità e degrado. In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e agenti delle Polizie Locali di Milano e di San Donato Milanese. Passate al setaccio l’area boschiva, la stazione fer x.com