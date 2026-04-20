San Donato che impresa I play out si allontanano

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra San Donato Tavarnelle e Foligno, i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 1-0. La partita si è conclusa con il gol decisivo a pochi minuti dalla fine, portando i tre punti in classifica per il team locale. La formazione schierata ha adottato un modulo 4-3-1-2, con diverse sostituzioni durante il secondo tempo per gestire la partita. Con questa vittoria, i play out si allontanano per il Foligno.

San Donato Tavarnelle 1 Foligno 0 SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2) Neri; Perugi, Cecchi, Morelli, Pecchia (88’ Croce); Falconi (71’ Ronci), Torrini (32’ Sardilli), Gistri (26’ Catanese); Calonaci (61’ Nardella); Ciravegna, Lomangino All. Bagatti FOLIGNO (4-3-3) Rossi; Cichy (46’ Qendro), Della Spoletina, Grea, Falasca; Pupo Posada (59’ Khribech), Settimi (80’ Marchetti), Pellegrini; Ceccuzzi, Tomassini (86’ Manfredi), Sylla. All Manni Arbitro: Romeo di Genova. Marcatori: 92’ Ciravegna. Note: ammoniti Sardilli, Ciravegna, Settimi, Khribec, Manfredi, angoli 7-1. TAVARNELLE – Si decide al 92’ la gara casalinga del San Donato Tavarnelle contro il Foligno che vale 3 punti d’oro per la classifica dei chiantigiani alle prese con lo spettro dei play out.🔗 Leggi su Lanazione.it

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