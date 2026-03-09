Mancano nove giornate alla fine San Donato a rischio play out | Non riusciamo a concretizzare

A nove giornate dalla conclusione del campionato, il San Donato Tavarnelle si trova in una posizione delicata. La squadra, guidata dall’allenatore Vitaliano Bonuccelli, ha accumulato pochi punti nelle ultime partite e si avvicina alla zona play out. La situazione in classifica è cambiata rispetto alle posizioni di qualche turno fa, lasciando il club in una fase di preoccupazione.

Non è un momento facile quello che attraversa il San Donato Tavarnelle. La squadra allenata da mister Vitaliano Bonuccelli è a corto di punti e a 9 giornate dalla fine vede affacciarsi la zona play out dopo aver avuto posizioni decisamente migliori in classifica. Sembra quasi che i gialloblu non sappiano più vincere. "Effettivamente l’ultima vittoria risale alla partita contro il Siena. È certamente un momento difficile, ma soltanto da un punto di vista dei risultati. Per quanto riguarda invece le prestazioni e il gioco, i ragazzi hanno fatto e dato il massimo", spiega il direttore sportivo dalla società chiantigiana, Tommaso Ghinassi. "E poi c’è da dire che molte situazioni e molti episodi ci sono andati male". 🔗 Leggi su Lanazione.it

