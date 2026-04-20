Tarros che impresa! Vittoria e play-off

Nel match tra Costone Siena e Tarros Spezia, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 76-73. La partita si è sviluppata con un vantaggio iniziale per Costone Siena, che ha concluso il primo quarto avanti di cinque punti, ma successivamente Tarros Spezia ha recuperato nel secondo e terzo periodo. La sfida si è decisa negli ultimi minuti, con Tarros Spezia che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

COSTONE SIENA 73 TARROS SPEZIA 76 (22-17, 34-36, 47-56) COSTONE SIENA: Masciarelli 17, Zocca 11, Massari ne, Nasello 17, F. Paoli 1, M. Paoli 3, Zeneli 11, Piattelli, Nannipieri, Ballabio 7, Rosso 6. All. Belletti. (TL: 1426, T2: 2040, T3: 725) TARROS SPEZIA: Lamperi 5, Pedroni 5, Ramirez 8, Calabrese 25, Sabbadini, Pesenato 19, Deri 2, Petrushevski 2, Gulini 10, Cellerini. All. Ricci. (TL: 1015, T2: 2438, T3: 625) Arbitri: Samuele Rossetti di Rosignano Marittimo e Lorenzo Pampaloni di Terranuova Bracciolini. di Gianni Salis SIENA Succede quello che in pochi, pochissimi, o forse nessuno, avrebbe pronosticato. La Tarros espugna il campo della vice capolista Costone Siena e si regala i play-off a prescindere da tutto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tarros, che impresa! Vittoria e play-off Notizie correlate Tarros, scommessa play-offArchiviata la pratica ‘salvezza’ la Tarros ora punta dritto sui play-off per dare lustro alla propria stagione. Leggi anche: Basket. In casa Tarros arriva il play-guardia Edoardo Pedroni: "Sarà un inserimento d’esperienza e qualità tecnica» Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Tarros, che impresa! Vittoria e play-off. Tarros, che impresa! Vittoria e play-offSuccede quello che in pochi, pochissimi, o forse nessuno, avrebbe pronosticato. La Tarros espugna il campo della vice capolista Costone Siena e si regala i play-off a prescindere da tutto. All’ultimo ... lanazione.it Tarros, vincere e sperare. Play off appesi a un filoUltimo impegno dei bianconeri nella ’regular season’ di Serie C di basket. Stasera trasferta difficile a Siena con un occhio ai risultati delle concorrenti. sport.quotidiano.net