A San Colombano al Lambro, in piazza Don Gnocchi, due ingressi alle auto sono stati chiusi e la zona è ora pedonale. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Granata. La modifica riguarda le vie che collegano la piazza alle strade vicine, rendendo lo spazio accessibile esclusivamente ai pedoni. La nuova disposizione è entrata in vigore il 21 marzo 2026.

San Colombano al Lambro (Milano), 21 marzo 2026 – Torna pienamente fruibile dai pedoni p iazza Don Gnocchi a San Colombano al Lamb ro, dove l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Granata, ha disposto la chiusura di due accessi. Ingressi che, nel tempo, erano diventati varchi impropri per le auto. La decisione è stata adottata per contrastare una situazione che negli anni aveva generato numerosi disagi: parcheggi selvaggi, danneggiamenti alla pavimentazione e intralci durante le celebrazioni religiose e le attività della comunità. A spiegare le ragioni dell’intervento è il consigliere comunale Joseph Pagani, che sottolinea come la misura sia nata dall’esigenza di tutelare uno spazio centrale per la vita del borgo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Colombano al Lambro, piazza Don Gnocchi torna pedonale: chiusi due accessi alle auto

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