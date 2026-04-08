Durante la penultima giornata del girone A di Serie C1, la PGS Vigor San Cataldo ha annunciato la separazione dal capitano Andrea Alessi, che ha vestito la maglia della squadra per dieci stagioni. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata sui canali social del club, segnando la fine di un lungo percorso per il giocatore. La società ha ringraziato Alessi per il contributo dato nel corso degli anni.

La PGS Vigor San Cataldo ha salutato il proprio capitano Andrea Alessi durante la penultima giornata del girone A di Serie C1. L’evento, svoltosi al Pala Maira, segna la fine di un percorso decennale per il leader della squadra blu-amaranto. L’atmosfera nell’impianto è stata un mix di celebrazione e tristezza. Alessi lascia il gruppo dopo dieci stagioni trascorse come punto di riferimento, distinguendosi per l’impegno costante e la professionalità dimostrata sia all’interno che all’esterno del rettangolo di gioco. Il racconto tecnico della sfida al Pala Maira. La partita è iniziata con un ritmo elevato imposto dalla Vigor. Niccoli ha sbloccato il punteggio grazie a un assist servito proprio da Alessi, seguito poi dal raddoppio firmato da Alessijr. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigor San Cataldo: addio al capitano Alessi dopo 10 anni di gloria

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