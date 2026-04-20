Samsung Galaxy Enhance-X | arriva l’IA modulare con il batch editing

Samsung ha aggiornato l’app Galaxy Enhance-X alla versione 16.3.00.31, introducendo un sistema di intelligenza artificiale modulare che permette di gestire più immagini contemporaneamente tramite il batch editing. La nuova versione cambia il funzionamento dello strumento, offrendo più funzionalità per modificare le foto in modo più efficiente. Il aggiornamento è disponibile per gli utenti di dispositivi compatibili con la piattaforma.

Samsung trasforma radicalmente Galaxy Enhance-X con la versione 16.3.00.31, passando da semplice strumento di editing a vera e propria piattaforma modulare. L’aggiornamento disponibile sul Galaxy Store introduce una gestione più ordinata tramite tre schede distinte e un sistema di estensioni scaricabili che espandono le capacità dell’intelligenza artificiale. Nuova architettura e gestione dei flussi di lavoro. L’interfaccia precedente, spesso criticata per il suo disordine, lascia il posto a una struttura organizzata in tre sezioni principali: Plugins, Home e History. Questa divisione permette di separare i nuovi moduli aggiuntivi dalle funzioni core e dalla cronologia delle modifiche effettuate.🔗 Leggi su Ameve.eu

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