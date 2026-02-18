Galaxy camera experience di samsung arriva su lightroom e su tutte le altre app di editing

Samsung ha annunciato che la funzione Galaxy Camera Experience arriverà presto su Lightroom e altre app di editing. Questa novità nasce dal successo della linea Galaxy, che ha portato più utenti a scattare foto di alta qualità. Ora, grazie a questa integrazione, sarà possibile modificare facilmente le immagini direttamente nelle app di editing preferite, migliorando l’esperienza di chi usa dispositivi Galaxy. La funzione mira a rendere più semplice l’editing di foto e video, sfruttando le capacità delle fotocamere Galaxy.

introduzione in vista di novità significative nel portfolio samsung, si delineano due punti chiave: una promozione di prenotazione legata alla linea galaxy e una nuova esperienza di gestione di foto e video pensata per l'ecosistema galaxy. l'obiettivo è offrire condizioni competitive per l'ingresso nell'universo galaxy e presentare una piattaforma integrata che riduca i tempi di editing, migliorando l'usabilità quotidiana sul dispositivo. galaxy reserve: opportunità di prenotazione e incentivi. la campagna di prenotazione è attiva da questa sera su galaxy reserve, disponibile tramite samsung.com, at&t e best buy.