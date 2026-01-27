Ucraina il ministero degli Esteri di Kiev contro Salvini | Se ha a cuore la pace si rivolga a Putin
Il Ministero degli Esteri ucraino ha criticato le dichiarazioni di Salvini, sottolineando l'importanza di un impegno concreto per la pace. La posizione ufficiale evidenzia come, a differenza di alcune opinioni, il sostegno reale si dimostra attraverso azioni e parole coerenti con la tutela della stabilità europea. Una nota che invita a riflettere sul ruolo delle scelte politiche in un contesto di conflitto.
“Saremo sempre grati per il sostegno dell’Italia e di tutti gli italiani che, a differenza di Matteo Salvini, comprendono che sul campo di battaglia in Ucraina si decide il destino della pace in Europa. Al signor Vicepremier, se ha a cuore un accordo di pace, consigliamo di rivolgersi non al Presidente dell’Ucraina — il Paese che si difende dall’aggressione — bensì a Putin, che ha scatenato questa guerra”. È quanto scrive in un post sul social X il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Heorhii Tykhyi, replicando a Matteo Salvini che domenica all’evento organizzato dalla Lega a Rivisondoli (L’Aquila) aveva affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe “scegliere tra una sconfitta e una disfatta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Ucraina Ministero
Piano Trump per la pace in Ucraina: esercito di Kiev rafforzato e sanzioni Usa sull’energia se Putin dice no
Il piano di pace proposto da Stati Uniti ed Europa mira a rafforzare l’esercito ucraino, aumentare la presenza europea nel paese e intensificare l’intelligence americana, nel tentativo di scoraggiare ulteriori attacchi russi.
Ucraina, i ministri degli Esteri UE si incontrano a Bruxelles per discutere l’accordo di pace
I ministri degli Esteri dell'UE si incontrano a Bruxelles per discutere l'accordo di pace in Ucraina, rafforzando il sostegno europeo nel contesto delle pressioni di Washington per una rapida risoluzione del conflitto.
Ultime notizie su Ucraina Ministero
Argomenti discussi: Ucraina, concluso primo incontro Abu Dhabi. Zelensky: Accordo con Trump per Patriot; Abu Dhabi, terminato il trilaterale Russia-USA-Ucraina, i colloqui proseguiranno domani - Onu su trilaterale: Sosteniamo ogni iniziativa per pace; Guerra Ucraina - Russia, le news del 16 gennaio. Sindaco di Kiev: Niente corrente, scuole chiuse fino a febbraio; Le notizie di venerdì 23 gennaio sul conflitto in Ucraina.
Ucraina, il ministero degli Esteri di Kiev contro Salvini: Se ha a cuore la pace si rivolga a PutinSaremo sempre grati per il sostegno dell'Italia e di tutti gli italiani che, a differenza di Matteo Salvini, comprendono che sul campo di battaglia in ... lapresse.it
Guerra Ucraina, Ft: garanzie Usa subordinate al sì di Kiev a cessione Donbass. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Ft: garanzie Usa subordinate al sì di Kiev a cessione Donbass. LIVE ... tg24.sky.it
I generatori saranno distribuiti dal Ministero per lo Sviluppo delle Comunità e dei Territori dell’Ucraina, in collaborazione con la Croce Rossa ucraina, alle comunità più colpite x.com
#Londra investe sulla sicurezza: 200 milioni per preparare i soldati al futuro dell' #Ucraina. Il Ministero della Difesa britannico accelera i preparativi per un possibile dispiegamento internazionale a sostegno di #kiev -- https://www.ilmetropolitano.it/2026/01/10/l - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.