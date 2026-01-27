Il Ministero degli Esteri ucraino ha criticato le dichiarazioni di Salvini, sottolineando l'importanza di un impegno concreto per la pace. La posizione ufficiale evidenzia come, a differenza di alcune opinioni, il sostegno reale si dimostra attraverso azioni e parole coerenti con la tutela della stabilità europea. Una nota che invita a riflettere sul ruolo delle scelte politiche in un contesto di conflitto.

“Saremo sempre grati per il sostegno dell’Italia e di tutti gli italiani che, a differenza di Matteo Salvini, comprendono che sul campo di battaglia in Ucraina si decide il destino della pace in Europa. Al signor Vicepremier, se ha a cuore un accordo di pace, consigliamo di rivolgersi non al Presidente dell’Ucraina — il Paese che si difende dall’aggressione — bensì a Putin, che ha scatenato questa guerra”. È quanto scrive in un post sul social X il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Heorhii Tykhyi, replicando a Matteo Salvini che domenica all’evento organizzato dalla Lega a Rivisondoli (L’Aquila) aveva affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe “scegliere tra una sconfitta e una disfatta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, il ministero degli Esteri di Kiev contro Salvini: “Se ha a cuore la pace si rivolga a Putin”

Approfondimenti su Ucraina Ministero

Il piano di pace proposto da Stati Uniti ed Europa mira a rafforzare l’esercito ucraino, aumentare la presenza europea nel paese e intensificare l’intelligence americana, nel tentativo di scoraggiare ulteriori attacchi russi.

I ministri degli Esteri dell'UE si incontrano a Bruxelles per discutere l'accordo di pace in Ucraina, rafforzando il sostegno europeo nel contesto delle pressioni di Washington per una rapida risoluzione del conflitto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ucraina Ministero

Argomenti discussi: Ucraina, concluso primo incontro Abu Dhabi. Zelensky: Accordo con Trump per Patriot; Abu Dhabi, terminato il trilaterale Russia-USA-Ucraina, i colloqui proseguiranno domani - Onu su trilaterale: Sosteniamo ogni iniziativa per pace; Guerra Ucraina - Russia, le news del 16 gennaio. Sindaco di Kiev: Niente corrente, scuole chiuse fino a febbraio; Le notizie di venerdì 23 gennaio sul conflitto in Ucraina.

Ucraina, il ministero degli Esteri di Kiev contro Salvini: Se ha a cuore la pace si rivolga a PutinSaremo sempre grati per il sostegno dell'Italia e di tutti gli italiani che, a differenza di Matteo Salvini, comprendono che sul campo di battaglia in ... lapresse.it

Guerra Ucraina, Ft: garanzie Usa subordinate al sì di Kiev a cessione Donbass. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Ft: garanzie Usa subordinate al sì di Kiev a cessione Donbass. LIVE ... tg24.sky.it

I generatori saranno distribuiti dal Ministero per lo Sviluppo delle Comunità e dei Territori dell’Ucraina, in collaborazione con la Croce Rossa ucraina, alle comunità più colpite x.com

#Londra investe sulla sicurezza: 200 milioni per preparare i soldati al futuro dell' #Ucraina. Il Ministero della Difesa britannico accelera i preparativi per un possibile dispiegamento internazionale a sostegno di #kiev -- https://www.ilmetropolitano.it/2026/01/10/l - facebook.com facebook