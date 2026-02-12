Brignone cuore rossonero | Il mio idolo nel Milan il calcio e la scelta dello sci

Federica Brignone, campionessa azzurra dello sci, ha sempre mantenuto vivo il suo amore per il Milan. Nel 2019, in un’intervista, aveva spiegato di essere tifosa rossonera e di avere un idolo tra i giocatori del club. La sua passione per il calcio si intreccia con la scelta di dedicarsi allo sci, percorso che ha deciso di seguire con determinazione. Oggi, con l’oro olimpico conquistato e il sogno di Milano-Cortina 2026, Brignone rivela come il suo cuore rimanga rossonero, anche

Nel 2019, in un’intervista rilasciata ai canali del Milan, Federica Brignone, oro olimpico in superG ai Giochi di Milano Cortina 2026, aveva raccontato il suo cuore rossonero, svelando il suo giocatore preferito, la passione per il calcio e il percorso che l’ha portata a scegliere definitivamente lo sci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brignone cuore rossonero: “Il mio idolo nel Milan, il calcio e la scelta dello sci” Approfondimenti su Milano Cortina2026 Oro olimpico per Brignone, cuore rossonero: il Milan festeggia la sua campionessa Federica Brignone, campionessa di sci e tifosa del Milan, ha vinto l’oro nel SuperG a Milano Cortina. Da Prato: “Il mio cuore sta diventando rossonero. Tiferò per il Milan!” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Brignone, buon test in discesa: Domenica in gara? Ci sarà chi lo merita; Brignone e la cerimonia d'apertura: Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!; Olimpiadi: Breezy Johnson d’oro in libera, Goggia di bronzo e Brignone 10ª; dramma Vonn; Milano Cortina, Federica Brignone sorride dopo la prima prova. Vederla in stampelle fuori dal J Medical mi stringeva il cuore. Oggi questa medaglia d’oro ripaga tutto. Che forza, che campionessa Federica Brignone - facebook.com facebook LA TIGRE È TORNATA. Federica Brignone è ORO nel Super-G a Cortina alle Olimpiadi #MilanoCortina2026 Dopo 292 giorni di infortunio torna sugli sci e si prende il primo oro olimpico della carriera. Cuore, coraggio, lavoro silenzioso. Orgoglio azzurr x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.