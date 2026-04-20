Il leader di un partito politico ha espresso preoccupazione riguardo alle decisioni prese a Bruxelles, affermando che chi non riconosce un aumento in atto deve essere considerato fuori dal mondo o intenzionalmente disonesto. Ha commentato inoltre che non chiuderà l’Italia a causa di questa situazione, definendo i responsabili delle politiche europee come persone poco intelligenti. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione pubblica sulla gestione europea delle questioni nazionali.

"Sono molto preoccupato perché chi non vede a Bruxelles questo aumento o è un marziano o è in malafede". A margine dell'inaugurazione dell'autostrada Asti-Cuneo a Roddi (Cuneo), il ministro dei Trasporti Matteo Salvini parla del caro energia per l'Italia e l'Europa con la crisi di Hormuz: "Se non cambiano le regole europee, se non tolgono i vincoli di questo maledetto patto di stabilità che bloccano la possibilità di aiutare chi è in difficoltà, l'Italia rischia di fermarsi". Nessun "razionamento" energetico, assicura: "Non ho nessuna intenzione di fare nuovi lockdown: o Bruxelles permette al governo di usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani, o si blocca il Paese e faremo da soli".🔗 Leggi su Lanazione.it

Salvini contro l’Ue: “Non chiudo l’Italia perché Bruxelles è comandata da cretini”

Notizie correlate

Bruxelles obbliga l’Italia a fare dietrofront, torna il reato di abuso d’ufficio, ma perché era stato cancellato?Il Parlamento europeo ha approvato con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astensioni una direttiva anticorruzione che obbliga l’Italia a...

Bozza caro energia, Salvini: ‘a Bruxelles non sono normali’MILANO, 17 APR – “Le proposte di Bruxelles per superare il caro bollette sono spegnete il riscaldamento, lavorate di meno, viaggiate di meno e lavate...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Salvini, 'non chiudo l'Italia perché Bruxelles è comandata da cretini'; Il flop della piazza dei Patrioti. Salvini sempre più solo e stanco, non riesce a rilanciarsi; Salvini contro l'Ue: No a esercito e armi, stop a patto di stabilità e sì a gas Russia; I Patrioti unici avversari di Bruxelles. Ma Salvini non fa il pieno a Milano.

Salvini, 'non chiudo l'Italia perché Bruxelles è comandata da cretini'Sono molto preoccupato perché chi non vede a Bruxelles questo aumento o è un marziano o è in malafede. A margine dell'inaugurazione dell'autostrada Asti-Cuneo a Roddi (Cuneo), il ministro dei ... ansa.it

Salvini contro l’Ue: Non chiudo l’Italia perché Bruxelles è comandata da cretiniAll’inaugurazione della Asti-Cuneo il ministro torna a chiedere misure per il caro energia: Chi non vede l’aumento è un marziano o è in malafede ... cuneodice.it

Salvini avverte: crisi energetica e rischio paralisi per l’Italia tra guerra in Iran e tensioni nello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook

Con queste dichiarazioni stile Conte e Salvini, il presidente di @Confindustria sta scrivendo una delle pagine più immorali della rappresentanza degli imprenditori in Italia, seconda solo all’approccio collaborativo e opportunistico che Confindustria ebbe duran x.com