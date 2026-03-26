Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva anticorruzione con 581 voti favorevoli, 21 contrari e 42 astensioni, che impone all’Italia di reintrodurre il reato di abuso d’ufficio. Questa misura riguarda la normativa italiana, dove il reato era stato eliminato dal governo nel mese di agosto 2024. L’atto si inserisce in un quadro più ampio di iniziative contro la corruzione e le pratiche illecite.

Il Parlamento europeo ha approvato con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astensioni una direttiva anticorruzione che obbliga l’Italia a reintrodurre il reato di abuso d’ufficio, cancellato dal governo Meloni nell’agosto 2024. La decisione arriva da Strasburgo e mette Roma di fronte a un paradosso: la delegazione italiana ha votato a favore della direttiva, compresi i deputati di Fratelli d’Italia, lo stesso partito che meno di due anni fa aveva eliminato proprio quel reato. L’abuso d’ufficio, reato previsto dall’articolo 323 del codice penale italiano, si verificava quando un pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, causava un danno ingiusto a qualcuno o procurava a sé o ad altri un vantaggio illegittimo, violando leggi o regolamenti oppure non astenendosi in situazioni di conflitto di interessi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bruxelles obbliga l’Italia a fare dietrofront, torna il reato di abuso d’ufficio, ma perché era stato cancellato?

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