In una dichiarazione recente, un rappresentante politico ha criticato le proposte di limitazioni energetiche avanzate a Bruxelles, invitando invece a ridurre il riscaldamento, lavorare meno, viaggiare di meno e usare meno acqua. La posizione è stata espressa in risposta a una bozza di interventi per affrontare il caro energia, suscitando reazioni e commenti da parte di altri esponenti politici.

MILANO, 17 APR – “Le proposte di Bruxelles per superare il caro bollette sono spegnete il riscaldamento, lavorate di meno, viaggiate di meno e lavate di meno. Se queste sono soluzioni alla guerra in Iran e al caro bollette e gasolio, ditemi se sono normali quelli che sono a Bruxelles.”: così il vicepremier Matteo Salvini a Telelombardia sulla bozza Ue per fronteggiare la crisi energetica. “L’unica cosa seria che potrebbe fare già oggi Bruxelles è dire ‘sospendiamo le regole europee'”, aggiunge Salvini. “Sul caro-carburanti l’Italia è il Paese europeo che mette più soldi per mitigare gli aumenti. Ma la Ue deve cancellare il Patto di stabilità e i vincoli di bilancio: l’Europa la paghiamo e manteniamo noi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bozza caro energia, Salvini: ‘a Bruxelles non sono normali’

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I Paesi Ue potranno concedere aiuti di Stato per coprire fino al 50% dei costi extra legati all'aumento dei prezzi di carburante o fertilizzanti nei settori dell'agricoltura e della pesca, del trasporto su strada e dei servizi di trasporto marittimo. Lo prevede la bozza d x.com