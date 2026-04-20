Cirio per Asti-Cuneo ' giorno storico abbiamo sanato una ferita'

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Piemonte ha definito come un giorno storico l'inaugurazione dell'autostrada A33 a Roddi, presente alla cerimonia. Ha affermato che si tratta di un momento importante non solo per la zona di Asti e Cuneo, ma per l'intera Italia. Durante l'evento, ha anche parlato di aver

Parla di quello che è "davvero un giorno storico non solo per questa parte di Piemonte, ma per il nostro Paese" il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, presente all'inaugurazione dell' autostrada A33 a Roddi (Cuneo). "L'Italia è un Paese complesso, c'è sempre chi dice no, noi siamo per il sì, per il fare" commenta: "Nella vita di un amministratore pubblico terminare un'opera non è mai un risultato scontato. Abbiamo sanato una ferita". "Se noi non avessimo avuto un ministro come Matteo Salvini, noi la Asti-Cuneo non l'avremmo completata" aggiunge il presidente, sottolineando che "senza l'interesse del ministro non avremmo raggiunto certi risultati".🔗 Leggi su Lanazione.it

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