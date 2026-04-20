Cirio per Asti-Cuneo ' giorno storico abbiamo sanato una ferita'

Il presidente della Regione Piemonte ha definito come un giorno storico l'inaugurazione dell'autostrada A33 a Roddi, presente alla cerimonia. Ha affermato che si tratta di un momento importante non solo per la zona di Asti e Cuneo, ma per l'intera Italia. Durante l'evento, ha anche parlato di aver

Parla di quello che è "davvero un giorno storico non solo per questa parte di Piemonte, ma per il nostro Paese" il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, presente all'inaugurazione dell' autostrada A33 a Roddi (Cuneo). "L'Italia è un Paese complesso, c'è sempre chi dice no, noi siamo per il sì, per il fare" commenta: "Nella vita di un amministratore pubblico terminare un'opera non è mai un risultato scontato. Abbiamo sanato una ferita". "Se noi non avessimo avuto un ministro come Matteo Salvini, noi la Asti-Cuneo non l'avremmo completata" aggiunge il presidente, sottolineando che "senza l'interesse del ministro non avremmo raggiunto certi risultati".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cirio, per Asti-Cuneo 'giorno storico, abbiamo sanato una ferita' Notizie correlate 8 marzo: UICI Asti onora Esperinda Cirio con musica e pranzoLa celebrazione della Festa della Donna organizzata dall’UICI di Asti si terrà domenica 8 marzo presso il Circolo Nosenzo in via Filippo Corridoni... Cocconato d’Asti: 5 ristoranti, 1 piatto storico, 70 giorni di gustoIl paese di Cocconato d’Asti, nel cuore del Monferrato, si prepara a celebrare una tradizione culinaria che intreccia storia locale e grande cucina... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Asti-Cuneo, il giorno del raddoppio: con Cirio e Salvini; Il ministro Matteo Salvini sarà presente all’apertura completa dell’Asti-Cuneo di lunedì 20 aprile; Dopo 30 anni l’autostrada Asti-Cuneo apre tutta intera: all’ennesima inaugurazione atteso Salvini; Oggi lunedì 20 aprile inaugurazione della seconda corsia dell’Asti-Cuneo. Cirio, per Asti-Cuneo 'giorno storico, abbiamo sanato una ferita'Parla di quello che è davvero un giorno storico non solo per questa parte di Piemonte, ma per il nostro Paese il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, presente all'inaugurazione dell'auto ... ansa.it Asti-Cuneo, oggi l'inaugurazione della seconda corsiaAl taglio del nastro il governatore Cirio e il ministro Salvini. Funzionerà con il pagamento free flow, il pedaggio senza caselli fisici ... rainews.it Qui le dichiarazioni integrali di Alberto Cirio: https://www.gazzettadalba.it/2026/04/asti-cuneo-e-iniziata-linaugurazione-della-fine-dei-lavori-pagina-in-aggiornamento/ - facebook.com facebook L’Asti-Cuneo, finalmente. Oggi l’autostrada debutta tutta intera (e si paga con il Free flow) x.com