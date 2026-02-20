Salvini che gufata | L’Inter vincerà il derby di marzo Gattuso porterà l’Italia al Mondiale

Matteo Salvini ha fatto una previsione azzardata, affermando che l’Inter vincerà il prossimo derby di marzo e che Gattuso guiderà l’Italia al Mondiale. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio, che hanno commentato con entusiasmo o scetticismo sui social. Salvini ha anche commentato i possibili sviluppi del campionato e la crescita delle squadre italiane, lasciando intendere di aver seguito attentamente le ultime partite.

Inter News 24 Salvini intervistato da OSVS ha detto la sua in vista del derby contro il Milan in programma a marzo e non solo. Matteo Salvini, leader politico della Lega nonché noto tifoso del Milan, ai microfoni di QSVS si è espresso su una serie di questioni calcistiche, con una frase che sa di grande gufata nei confronti della squadra di Cristian Chivu. Dal derby di marzo tra Milan e Inter che potrebbe dire tanto sulla corsa Scudetto alla questione dei troppi calciatori stranieri, passando per le qualificazioni ai prossimi Mondiali dell'Italia di Gennaro Gattuso. LE PAROLE DI SALVINI – «L'Inter vincerà il derby di marzo.