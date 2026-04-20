Salute mentale | Noi ci siamo ecco lo sportello tra Imola e la Vallata
È stato attivato uno sportello di ascolto e supporto psicologico tra Imola e la Vallata, promosso dall’Azienda USL locale in collaborazione con una cooperativa. L’iniziativa si chiama “Noi ci siamo” e punta a offrire un punto di riferimento per chi desidera parlare di problematiche legate alla salute mentale, con l’obiettivo di ridurre l’isolamento delle persone che ne hanno bisogno.
Rompere l’isolamento. È questo l’obiettivo di “Noi ci siamo”, il nuovo sportello di ascolto e supporto psicologico per la salute mentale, attivato dall’Azienda USL di Imola in collaborazione con la Cooperativa Tragitti. Un presidio, gratuito e ad accesso libero, pensato per offrire una aiuto a.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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