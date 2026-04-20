Salute mentale | Noi ci siamo ecco lo sportello tra Imola e la Vallata

È stato attivato uno sportello di ascolto e supporto psicologico tra Imola e la Vallata, promosso dall’Azienda USL locale in collaborazione con una cooperativa. L’iniziativa si chiama “Noi ci siamo” e punta a offrire un punto di riferimento per chi desidera parlare di problematiche legate alla salute mentale, con l’obiettivo di ridurre l’isolamento delle persone che ne hanno bisogno.